Kleine Christian (6) gruwelijk gewond wanneer buren zelfgemaakt vuurwerk afsteken

Man (66) vrijgespro­ken voor aanranding van studente (17) omdat het volgens rechters “maar 10 seconden duurde”

In Italië is er verontwaardiging ontstaan nadat een conciërge (66) is vrijgesproken voor aanranding van een 17-jarige student, “omdat het niet lang genoeg duurde”. “Dit vonnis is absurd”, klinkt het bij veel jongeren die op sociale media video’s delen waarin ze hun intieme delen 10 seconden lang aanraken. “De rechters oordeelden dat hij een grapje maakte? Nou, voor mij was het geen grap”, reageert de studente nu zelf.