Kleindochter Italiaanse dictator Mussolini wint verkiezingen in Rome

Rachele Mussolini haalde 8.246 stemmen en vertienvoudigde daarmee haar vorig aantal stemmen in de gemeenteraad van Rome. Rachelle Mussolini komt op voor de extreemrechtse partij Fratelli d’Italia, oftewel ‘Broeders van Italië’. De partij van Rachele Mussolini is de opvolger van de neofascistische partij MSI. Het fascisme is de extreemrechtse ideologie die groot werd onder haar grootvader Benito Mussolini tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toch wordt Rachelle liever niet geassocieerd met de term fascisme.

“Op school wezen ze naar mij, maar ik ben meer dan een achternaam”, aldus Rachele. Om los te komen van de oorlogsdaden van haar grootvader helpt het niet dat ze lid is van een partij met neofascistische trekken. Op vragen over fascisme gaat de politica liever niet in. Rachele is niet de enige nazaat van Benito Mussolini die in de politiek stapte. Haar stiefzus Alessandra Mussolini was reeds Italiaans parlementslid onder de rechtse coalitie van Berlusconi en zetelde in het Europese Parlement.