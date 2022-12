‘Klein kerstwonder’: gewonde man gered na 5 dagen overleven in Duits bos

Zelensky ziet Oekraïens verzet als eigen kerstwon­der: “Zelfs in complete duisternis zullen we elkaar vinden”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in een emotionele kerstboodschap zijn onder de oorlog met Rusland lijdende landgenoten moed ingesproken en hen opgeroepen om door te zetten. “We hebben aanvallen, dreigementen, nucleaire chantage, terreur en raketaanvallen doorstaan. Laat ons deze winter doorstaan, omdat we weten waarvoor we vechten”, aldus Zelensky in een video die op kerstavond verspreid werd. Hij stond in het donker op straat met een kerstboom en spaarzaam licht in de achtergrond.

