Klein Italiaans eiland in de ban van diefstallenplaag: alle inwoners verdacht, wantrouwen neemt toe

Capraia voor de Toscaanse kust telt drie politieagenten die normaal een gezapig bestaan leiden. Maar nu moeten ze de jacht openen op onverbeterlijke dieven die het Italiaanse eiland sinds de start van de winter teisteren. Ondertussen groeit het wantrouwen onderling tussen de 400 inwoners. Iedereen is namelijk een potentiële verdachte.

Onrust maakt zich meester van het eiland dat dichter bij Corsica ligt dan bij het vasteland van Italië en alleen per boot bereikbaar is - indien het weer het toelaat. De burgemeester, Marida Bessi, heeft vastgesteld dat de hechte gemeenschap van het eiland dreigt uit elkaar te vallen, zo vertelt hij aan Corriere della Sera. Vriendschap maakt stilaan plaats voor wantrouwen.

“Het is heel triest, want het voelt aan alsof er een dief binnen de familie is

Bij het meest recente incident hebben de dieven de bewakingscamera in een tabakswinkel uitgeschakeld vooraleer ze 60.000 euro uit de kluis haalden. En ook het huis van de lokale politicus Fabio Mazzei was een doelwit. In november werd er ingebroken. De dieven gingen aan de haal met de kluis en sieraden die waren verstopt in enkele meubels.