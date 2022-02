Kledij gevonden tijdens zoektocht naar vermiste Natacha, ouders aangekomen in Peru

Reisgenoot van vermiste Natacha in Peru getuigt: “Kans dat ze verloren is gelopen, is niet uitgeslo­ten”

De 28-jarige Natacha de Crombrugghe uit Brussel is al meer dan tien dagen vermist in Peru. Ze was op trektocht en vertrok in haar eentje naar de kloof Colca Canyon. Maar sinds 23 januari heeft ze niets meer van zich laten horen. Zo getuigt reisgenoot Marius Pons-Bordeaux. “De kans dat ze verloren is gelopen, is niet uitgesloten. Het was die dag ook geen super mooi weer. Ik hoop dat we de persoon waar ik heel veel om geef snel terugvinden.”

5 februari