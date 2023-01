Klaus Schwab, de huisbaas van Davos

Roemeense politie haalt reeks luxewagens weg bij opgepakte influencer Andrew Tate

De Roemeense politie is zaterdag begonnen met het weghalen van een reeks dure, in beslag genomen luxewagens bij een eigendom van Andrew Tate in Boekarest. Alle goederen die zijn geconfisqueerd, hebben een totale waarde van 3,6 miljoen euro. De Brits-Amerikaanse influencer en ex-kickbokser zit sinds eind december met zijn broer Tristan in de cel in Roemenië op verdenking van verkrachting en mensenhandel.

