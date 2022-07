“Klap is enorm” voor Duits meisje (7) dat als enige van haar gezin middag varen op Veluwemeer overleeft

Een meisje van zeven is de enige van een Duits gezin van vier die een kano-ongeval op het Veluwemeer in Nederland heeft overleefd. Haar beide ouders en twee jaar jongere zusje verdronken tijdens een namiddagje varen. Het meisje ligt in het ziekenhuis en heeft wellicht alles zien gebeuren. “Geestelijk is de klap voor het meisje enorm”, vertelt politiewoordvoerder Joost Lanshage.

Donderdag 21 juli rond 15 uur kregen de hulpdiensten van de Nederlandse provincie Gelderland een oproep over een meisje dat in het water lag bij de Bremerbergdijk in Biddinhuizen in het Veluwemeer. Reddingsboten en een helikopter werden ingezet. Het 7-jarige meisje werd al snel gevonden. Ze klampte zich vast aan een reddingsboei. Het meisje vertelde de hulpdiensten dat hun boot gekanteld was en dat ze niet wist waar haar ouders en zusje waren.

Volgens politiewoordvoerder Joost Lanshage gaat het, gezien de omstandigheden, lichamelijk goed met het meisje. “Maar geestelijk is de klap enorm. Ze verloor in een klap haar familie en heeft wellicht alles zien gebeuren.” De mama van het meisje (32) werd relatief snel gevonden nabij het eiland De Ral. De Duitse werd nog naar het ziekenhuis gebracht met een traumahelikopter, maar ondanks reanimatiepogingen overleefde ze het niet.

Geen reddingsvesten

Volgens de politie werd de zoektocht naar de andere gezinsleden moeilijk door het vele wier in het water. De kano werd pas donderdagavond gelokaliseerd. Er was even hoop dat de vader en het zusje zichzelf in veiligheid hadden kunnen brengen, maar rond 22 uur werd het lichaam van de vader (42) gevonden. Vrijdagochtend vonden de hulpdiensten ook het lichaam van het 5-jarige zusje. Beiden waren verdronken.

Het Duitse gezin, afkomstig van Wuppertal in Noordrijn-Westfalen, droeg geen reddingsvesten. Dat meldt Jan Hansen, woordvoerder van de Kustwacht. “In ieder geval hadden de moeder en de 7-jarige dochter op het moment dat ze werden gevonden geen vesten om.” De politie wil hier verder geen commentaar over geven omwille van het lopende onderzoek.

Het watersportbedrijf, Windy Waters, waar de familie de kano huurde, zegt erg aangeslagen te zijn door de gebeurtenissen. “Uit respect voor de slachtoffers en hun nabestaanden zijn we vandaag gesloten. Over de omstandigheden kunnen we niets zeggen. Enkel dat het in Nederland niet verplicht is om een reddingsvest te dragen op het water. Wij bieden die wel altijd aan”, klinkt het.