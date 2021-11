Klachten tegen Nederlandse politicus Thierry Baudet na verzuim melding inkomsten boekverkoop

Nieuwe maatrege­len in Nederland: horeca om 20 uur dicht, thuis nog maar vier gasten welkom

Het Nederlandse kabinet neemt nieuwe maatregelen tegen de heropleving van het coronavirus. De horeca en supermarkten zullen om 20 uur de deuren sluiten, voetbalstadions zullen leeg blijven en bij evenementen gaat om 18 uur het licht uit. Ook bij de kapper of de kledingwinkel kunnen klanten maar tot 18 uur terecht. Thuis mogen nog maar maximaal vier gasten ontvangen worden. De regels gelden vanaf vanavond en zullen drie weken duren. Opmerkelijk: in Nederland liggen 1.755 patiënten met Covid in het ziekenhuis, in ons land zijn dat er al 2.270. Op intensieve zorg bedragen de cijfers respectievelijk 353 en 451.

