Klachten over grensoverschrijdend gedrag bij Nederlandse partij Forum voor Democratie: “Thierry Baudet gooide met flessen en stuurde porno”

Italiaanse jogger (26) gedood door beer: buurtbewo­ners willen het dier afmaken

De jogger die woensdag in het noorden van Italië dood werd teruggevonden, is wel degelijk gedood door een beer. Dat is gebleken uit de autopsie, zo heeft een bron bij het onderzoek medegedeeld. Het zou de eerste keer zijn dat een beer een persoon om het leven brengt in Italië.