Klacht in Duitsland tegen Wit-Russische president Loekasjenko

Florida heft alle coronamaat­re­ge­len met onmiddel­lij­ke ingang op, New York op weg naar snelle heropening

4 mei De gouverneur van de Amerikaanse staat Florida, Ron DeSantis, heeft maandag met onmiddellijke ingang alle Covid-beperkingen opgeheven. De Republikein baseert zich voor zijn beslissing op de goed draaiende vaccinatiecampagne. De gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, heeft op zijn beurt aangekondigd dat de metro vanaf 17 mei weer de klok rond zal rijden. Theaterzalen, bioscopen, musea, restaurants, winkels en andere zaken zullen vanaf 19 mei op volle capaciteit kunnen draaien, zolang social distancing mogelijk is. Dat geldt voor de staat New York, maar ook voor New Jersey en Connecticut.