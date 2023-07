Kitten opgeblazen met vuurwerk in Nederlandse Ederveen: “Wat bezielt iemand om dit te doen?”

“Of het katje nog leefde toen het vuurwerk in, of vlak bij het achterlijfje, werd afgestoken of al overleden was zullen we nooit weten”, aldus de Dierenambulance. “Mocht de persoon die hier verantwoordelijk voor is dit lezen, dan hopen we dat je jezelf niet meer in de spiegel kunt aankijken. Weet dat wij dit bij de politie gemeld hebben en zoek hulp!”