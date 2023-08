Kist dure wijn of toch luchtafweer? Deze theorieën circuleren over vliegtuigcrash Wagner-baas

De exacte oorzaak van de crash waarbij woensdagavond een vliegtuig van het Russische huurlingenleger Wagner is neergestort, blijft voorlopig onduidelijk. Niet alleen Wagner-baas Jevgeni Prigozjin (62), maar ook andere Wagner-kopstukken kwamen daarbij om het leven. Er circuleren verschillende theorieën over de crash.

KIJK. Indrukwekkende beelden tonen hoe vliegtuig Wagner-baas Prigozjin neerstort

De meest logische piste tot hiertoe, lijkt dat het Wagner-vliegtuig uit de lucht zou zijn gehaald door Russisch luchtafweergeschut. De Embraer-privéjet stortte woensdag om 17.11 uur neer in Kuzjenkino, in de regio Tver. Het vliegtuig was op weg van Moskou naar Sint-Petersburg.

Volgens gegevens van Flightradar was met het vliegtuig alles in orde tot zeker 30 seconden voor de crash. Daarna maakte het vliegtuig een plotse verticale daling en ging alles zeer snel. Dat is te zien op videobeelden.

Luchtafweergeschut

Getuigen zeggen dat ze schoten hoorden net voor de crash, wat erop zou wijzen dat het vliegtuig is neergehaald. Op beelden zijn gaten te zien in het neergestorte vliegtuig. Deze zouden mogelijk afkomstig kunnen zijn van Russisch afweergeschut, maar dat is nog niet bevestigd. Op sociale media heeft Wagner het dan weer over “verraders van Rusland”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Op laatste moment kist dure wijn aan boord”

Een tweede theorie die aan bod komt op Russische Telegram-kanalen , is dat net voor het vertrek van de vlucht “een kist dure wijn” aan boord is gebracht die mogelijk explosieven bevatte. Ook dit is onbevestigd.

Russische kranten verwijzen bij die theorie naar verschillende bronnen. Zo meldde het Telegramkanaal ‘Baza’ dat stewardess Kristina Raspopova (39) voor de vlucht tegen familieleden klaagde dat de vlucht om een of andere reden vertraging had opgelopen.

Op het Telegram-kanaal ‘VChK-OGPU’ is anderzijds gemeld dat op het allerlaatste moment voor vertrek, onder de vorm van een cadeau, nog een kist dure wijn aan boord is gebracht. Daarin zou mogelijk een bom gezeten hebben. Volgens hetzelfde kanaal was het vliegtuig - voordat de wijn aan boord kwam - zorgvuldig onderzocht, ook met speurhonden.

Getuigen van de vliegtuigcrash beweerden bovendien dat ze “twee grote explosies” hoorden voordat ze het vliegtuig uit de lucht zagen vallen.

Moordcomplot van Kremlin

De Franse en Amerikaanse regering sluiten alvast niet uit dat het gaat om een moordcomplot dat door het Kremlin in scène is gezet. President Joe Biden reageerde op de crash door te zeggen dat “er weinig dingen gebeuren in Rusland zonder dat Poetin er iets mee te maken heeft”.

KIJK. Crash Wagnervliegtuig: wat weten we al wel zeker?

De Franse regeringswoordvoerder Olivier Véran deelt die mening. “We weten nog steeds niet onder welke omstandigheden de crash plaatsvond. We kunnen redelijke twijfels hebben”, zei de regeringswoordvoerder, zonder expliciet de betrokkenheid van het Kremlin te noemen bij het ongeluk.

In Kiev wordt de crash aanzien als “een signaal” van president Vladimir Poetin aan de Russische elite. “De spectaculaire eliminatie van Prigozjin en de leiding van Wagner, twee maanden na hun poging tot staatsgreep, is een signaal van Poetin aan de Russische elites voor de verkiezingen van 2024, zo reageerde Mykhailo Podoliak, een adviseur van president Volodymyr Zelensky, op X.

Dood in scène gezet

Daarbij kan ook niet uitgesloten worden dat Prigozjin niet echt om het leven is gekomen. “Er is aangekondigd dat een passagier met de naam Jevgeni Prigozjin aan boord was”, vertelt Keir Giles van de in London gevestigde denktank Chatham House aan ‘Daily Mail’. “Maar het is ook bekend dat meerdere personen hun naam hebben veranderd in ‘Jevgeni Prigozjin’. Laten we dus zeker niet verbaasd zijn als hij binnenkort weer opduikt in een nieuwe video uit Afrika.”

KIJK. Zo bericht Russische staatstelevisie over vliegtuigcrash