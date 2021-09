Kishida verkozen tot nieuwe leider van regeringspartij Japan, toekomstig eerste minister

Robin Ramaekers in Kaboel: “Etalages van schoon­heids­sa­lons zijn soms bijna volledig overge­verfd”

28 september VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers ziet met eigen ogen hoe de vrouwenrechten in Afghanistan onder druk staan. De etalages van schoonheidssalons zijn besmeurd. De gezichten van de vrouwen, hun ogen en hun monden, zijn overgeverfd. “Het gaat zelfs verder, sommige etalages zijn gewoon helemaal dicht geverfd”, vertelt Robin. “Enkel omdat de taliban van oordeel zijn dat alles wat ‘vrouw’ is, afgeschermd moet worden. In de scholen in Kaboel zijn er ook heel wat minder meisjes. Jonge meisjes mogen er nog naar de les, maar meisjes ouder dan twaalf jaar zijn er niet te bespeuren.