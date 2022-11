Kirgizië wil samen met Rusland kerncentrale bouwen

Wat een pech: supporter Peter (66) breekt heup op luchthaven van Dubai, net voor wedstrijd tegen Canada

Tandarts Peter Wynants (66) uit - jawel - Balen had zich de WK-campagne anders voorgesteld. Op weg naar de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Canada kwam hij in de luchthaven van Dubai ten val en brak daarbij zijn heup. In het ziekenhuis is bovendien geen tv-kanaal beschikbaar om de match vanop afstand te volgen.

17:50