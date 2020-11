Kinderliedje ‘Baby Shark' onttroont 'Despacito’ als meestbekeken video op YouTube

Sparen Pensioen­spa­ren vanaf uw 25ste of pas vanaf uw 45ste? Zoveel euro’s verschil levert het op

30 oktober Wie jong is, staat meestal niet zo stil bij de centen die later zullen nodig zijn om de oude dag goed door te brengen. Toch zijn de experts het er unaniem over eens: hoe vroeger u start met pensioensparen, hoe beter voor uw uiteindelijke pensioenspaarpot. Dat is logisch, maar beseft u ook goed hoe groot het contrast is? Spaargids.be dook in de cijfers en rekende het verschil uit tussen starten met pensioensparen op uw 25ste of pas starten op uw 45ste.