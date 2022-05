Kinderen smeken om hun vaders te redden uit belegerde staalfabriek Marioepol

Meer dan duizend Oekraïense militairen zitten nog vast in de staalfabriek in Marioepol. Kinderen smeken de internationale gemeenschap nu in een aangrijpende video om hun vaders te redden.

De achtergebleven strijders vechten als leeuwen voor hun overleven. “Capituleren is geen optie, want Rusland is niet in ons leven geïnteresseerd”, verklaarde een officier van het Azov-regiment.

De kinderen van de meer dan duizend soldaten die zich verschansen in het bolwerk van onderaardse gangen, springen voor hun vaders in de bres. In een video smeken ze om hun familieleden in veiligheid te brengen.

“Mijn vader is een militair van het Azov-bataljon. Hij vecht voor Marioepol en Oekraïne, daarom roep ik de internationale gemeenschap op om mijn vader en de andere soldaten uit de staalfabriek te redden”, zo verklaart een elfjarig jongetje.

Volledig scherm De kinderen smeken om hun vaders te redden. © Facebook

“Sinds het begin van de oorlog is mijn moeder niet meer in staat om te lachen. Ze weent de hele tijd omdat ze zich zorgen maakt om mijn vader”, vertelt een ander jongetje.

“Ik vraag aan de hele wereld om mijn geliefde oom en zijn vrienden in Azovstal te redden”, roept een kindje op.

“Indien mijn vader iets overkomt, zal ik dit niet vergeven”, verklaart de zevenjarige Anica.

Quote Red mijn papa, red Marioepol. Red alle vaders, alsje­blieft. Oekraïens jongetje

“Red mijn papa, red Marioepol. Red alle vaders, alsjeblieft”, zegt een jongetje.

En ook nog: “Ik smeek jullie om hen daar niet achter te laten.”

Volledig scherm Een rookpluim stijgt op vanuit de Azovstal-fabriek. © REUTERS

Honderden van de achtergebleven soldaten zijn bovendien gewond en moeten met spoed worden geëvacueerd, meldt de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek. “De situatie verslechtert met de dag”, klinkt het.

Volgens het stadsbestuur van Marioepol zijn er ook nog minstens honderd burgers in het gangenstelsel onder het uitgestrekte terrein, hoewel eerder werd gezegd dat alle burgers de plek hadden kunnen verlaten.

Het Russische leger zou het complex nog altijd aanvallen met zwaar materieel. Het Azov-regiment zegt dat er de afgelopen 24 uur ook veel Russische vliegtuigen zijn waargenomen boven het terrein.

“Onze voedselvoorraad is beperkt”, aldus een Azov-officier vanuit de kelder van het industrieterrein. “We hebben nog water over. We hebben nog munitie over. We zullen onze wapens bij ons hebben. Wij zullen vechten tot de beste oplossing voor deze situatie is gevonden.”

Genade

Ook de Oekraïense kerkleider Onoefri, het hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk in Oekraïne, heeft president Vladimir Poetin gevraagd om genade te tonen aan de Oekraïners die zich momenteel schuilhouden in de Azov-staalfabriek. De hooggeplaatste geestelijke riep Poetin op om zich als een christen te gedragen en de omsingelde burgers en strijders te laten vluchten naar Oekraïens gecontroleerd gebied of naar het buitenland. Een derde land zou hiervoor als bemiddelaar kunnen dienen, zo stelde Onoefri voor.

Maxim Schorin, de vroegere leider van het Azov-bataljon, heeft gemeld dat diplomatieke onderhandelingen lopen om de Azov-troepen te redden. Tegelijkertijd beweerde hij ook dat er voorbereidingen worden getroffen voor een militaire operatie om Marioepol te bevrijden van de Russische blokkade. Maar daarvoor is veel tijd nodig, benadrukte Schorin.

