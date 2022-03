Kinderen slaan en schoppen jongen (15) op Duitse begraafplaats tot hij bijna dood is op

Spanje beschouwt corona vanaf vandaag als ‘gewone’ griep, test-en quarantai­ne­be­leid op de schop

In Spanje loopt de coronapandemie stilaan op haar einde. Het land gaat vandaag over tot de ‘gripalización’ of ‘vergrieping’, wat wil zeggen dat Covid-19 er vanaf nu wordt beschouwd als een ‘gewone’ griep. Spanjaarden met lichte symptomen die niet tot een risicogroep behoren, hoeven zich vanaf nu niet meer te laten testen en moeten ook niet meer in quarantaine.

