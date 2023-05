“Kinderen moesten als eerste sterven” in Keniaans sektedrama

Er werden intussen al 201 lichamen opgegraven tijdens het onderzoek naar het Keniaans sektedrama in een bos in het zuidoosten van het land. Volgens een voormalige predikant moesten kinderen als eerste sterven, schrijft ‘The New York Times’.

Titus Katana, de plaatsvervangende predikant, beschreef de wrede behandeling van de sektekinderen aan ‘The New York Times’. “De kinderen werden vijf dagen in hutten opgesloten zonder voedsel of water, waarna ze bevolen werden in de zon te vasten zodat ze sneller zouden sterven.” “Toen wikkelden ze de kinderen in dekens en begroeven ze hen, zelfs degenen die nog ademden”, zei hij. “Vrouwen en mannen waren de volgende op het zelfmoordplan.”

“Satanisch onderwijs”

Sekteleider en voormalig taxichauffeur Paul Nthenge Mackenzie van de Good News International Church had zijn leden ervan overtuigd dat ze Jezus zouden ontmoeten als ze zichzelf uithongerden. Volgens Katana predikte de sekteleider tegen onderwijs en zei dat het “satanisch” was nadat hij een “openbaring van God” had ontvangen. Hij moedigde vrouwen ook aan om geen medische hulp in te roepen tijdens de bevalling en hun kinderen niet te laten vaccineren.

Volgens Katana wilde pastoor Mackenzie in leven blijven “om zijn volgers te helpen om Jezus te ontmoeten” door uithongering. Eens zijn werk gedaan was, zou hij ook zichzelf uithongeren. Toen Mackenzie aan zijn zelfmoordplan begon, brak Katana met de kerk. Hij ging naar de politie om te melden dat er kinderen stierven, “maar er werd geen actie ondernomen tot het te laat was”.

“Goed gecoördineerde orgaanhandel”

In een interview met de Keniaanse krant ‘Daily Nation’ ontkende dominee Mackenzie een paar weken geleden dat hij zijn volgelingen had gedwongen om zichzelf uit te hongeren. Hij zei in het interview ook dat zijn kerk vier jaar geleden sloot. Volgens de BBC zouden echter nog honderden preken van hem online staan die opgenomen werden na de vermeende sluitingsdatum van de kerk.

Uit de officiële autopsieën op de eerste lichamen blijkt intussen al dat de meeste slachtoffers van honger zijn omgekomen. Sommigen, onder wie kinderen, waren echter gewurgd, geslagen of gestikt, liet het hoofd van de forensische operaties onlangs nog weten. Uit die autopsieën is ook gebleken dat “bij sommige lichamen organen ontbreken”, wat de speurders doet besluiten dat er ook sprake was van een goed gecoördineerde orgaanhandel.

Naar verluidt zijn er ook nog meer dan 600 mensen vermist.