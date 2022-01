Kinderen Donald Trump gedagvaard in fraudeonderzoek

De openbaar aanklager in New York heeft twee kinderen van de Amerikaanse oud-president Donald Trump gedagvaard in een onderzoek naar fraude bij diens vastgoedbedrijf, meldt The New York Times. Ivanka Trump en Donald Trump junior moeten antwoorden geven op vragen over mogelijke manipulatie van de waardering van eigendom van het familiebedrijf The Trump Organization voor belasting- en verzekeringsdoeleinden.