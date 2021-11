Kinderen die uit Groenland werden weggehaald voor experiment eisen na 70 jaar vergoeding

Deense leraren en priesters werd gevraagd om kinderen te identificeren die heropgevoed zouden kunnen worden en een “beter leven” zouden kunnen krijgen op het vasteland van Denemarken. Later zouden ze terugkeren naar Groenland om daar als een elite de band met Kopenhagen te onderhouden. De kinderen zouden tot ideale Denen worden omgevormd. Groenland is een onafhankelijk gebied binnen het koninkrijk Denemarken, maar is afhankelijk van Kopenhagen voor het beheer van valuta, buitenlandse betrekkingen en defensie.

Verontschuldiging

Veel gezinnen waren terughoudend, maar sommigen gaven toe. In mei 1951 vertrok het schip met 22 kinderen aan boord. Contact met familie was echter niet toegestaan. Ook na terugkomst in Groenland werden de kinderen niet herenigd met hun ouders, maar moesten ze naar een weeshuis Tot nu toe hebben de Deense autoriteiten nog niet openbaar gereageerd op de eis ter compensatie. Wel verontschuldigde de vrouwelijke Deense premier Mette Frederiksen zich een jaar terug formeel. “We kunnen niet veranderen wat er is gebeurd”, zei de Deense premier toen in een verklaring. “Maar we kunnen wel onze verantwoordelijkheid nemen en verontschuldigingen aanbieden aan hen voor wie we hadden moeten zorgen. Daarin hebben we gefaald.”