Kinderen (1 en 2) uit warme auto gered in Nederland, ouders zeiden vanaf strand “op te letten met camera”

Schip dat Suezkanaal blokkeerde, zet koers naar Rotterdam

12 juli Het containerschip Ever Given is op weg naar Rotterdam. Volgens de website Vesselfinder vaart het schip, dat in maart bijna een week het belangrijke Suezkanaal blokkeerde, weg vanuit Port Saïd. Vorige week woensdag voltooide de Ever Given zijn tocht door het Suezkanaal waarna het schip voor de havenstad voor anker ging.