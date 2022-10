Kinderarts Oksana stierf bij Russisch bombardement op Kiev: zoontje (5) is nu wees want vader overleed vorig jaar ook al

Bij de Russische bombardementen op Oekraïne van maandagochtend is een kinderarts om het leven gekomen. Oksana Leontieva had net haar zoontje Gregory (5) afgezet op school en was onderweg naar haar werk in het centrum van Kiev, toen haar wagen geraakt werd door een Russische raket. Gregory is nu wees, want zijn vader overleed eerder ook al.