Kind vloert judoka Poetin: nog meer werk van Banksy in Oekraïens oorlogsgebied?

Banksy heeft vrijdag op Instagram een muurschildering erkend die de wereldberoemde graffitikunstenaar heeft aangebracht in de verwoeste Oekraïense stad Borodjanka, niet ver van Kiev. Een andere tekening in dezelfde stad, nóg een in Irpin én een in Kiev zouden ook van zijn hand kunnen zijn, maar die heeft Banksy (nog) niet geclaimd als zijn eigen werk.

Als Banksy op zijn Instagram een kunstwerk post, dan geldt dat als een erkenning dat hij de maker ervan is. De identiteit van de kunstenaar uit Bristol is nog altijd onbekend en ook rond zijn werken hangt vaak een mysterie. Vrijdag loste hij op Instagram drie foto’s van een muurschildering aangebracht op een vernield gebouw in Borodjanka, zo’n 50 km ten noordwesten van Kiev. Een gymnaste doet er een handstand op de brokstokken. Borodjanka werd in het begin van de oorlog wekenlang ingenomen door de Russische troepen, die de stad compleet verwoest achterlieten.

Volledig scherm De turnster die handstand doet in Borodjanka is het enige werk in Oekraïne dat Banksy al heeft erkend. © ANP / EPA

Er waren al enkele muurtekeningen gespot in en rond de Oekraïense hoofdstad Kiev, wat de speculatie voedde dat Banksy er aan het werk was. Zo is er ook nog een kunstwerk waarop een judoka, die veel weg heeft van de Russische president Vladimir Poetin, geveld wordt door een kind. Poetin heeft een zwarte gordel in de gevechtsport, waar hij nogal dol op is. Straatkunstenaar Banksy heeft de tekening nog niet erkend als zijn eigen werk.

Ook een derde muurschildering lijkt Banksy’s stempel te dragen en is dus mogelijk uit zijn brein ontsproten. Een ritmische turnster met een halskraag doet er haar ding met een lint, boven een gapend gat in de flank van een gebouw in Irpin, een voorstad die nog dichter bij Kiev ligt dan Borodjanka. Irpin werd bekend omdat de Russen er honderden burgers afslachtten.

Volledig scherm Een ritmische gymnaste doet haar kunstje boven een gapend gat in een gebouw in Irpin. © AP

Een vierde werk in de stijl van Banksy toont twee kinderen die op een metalen tankval zitten alsof het een wipplank was. De kindjes werden geschilderd op betonblokken in Kiev.

