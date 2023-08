Kind van vijf verdronken in zwembad op Franse camping

Het was een groepje kinderen dat het kind maandagavond vond op de camping in Argelès-sur-Mer, in het district Pyrénées-Orientales. Op dat moment was het jongetje uit de omgeving van Parijs nog in leven. “Toen wij ingrepen had het kind zonder twijfel al een aanzienlijke tijd onder het water doorgebracht”, verduidelijkt het parket.