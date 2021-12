Kind van één jaar bereikt zonder ouders per boot Italiaans eiland Lampedusa

Frankrijk verkort termijn booster­prik, verstrengt gezond­heids­pas en maakt derde prik verplicht voor zorgperso­neel en brandweer

Ook in Frankrijk is beslist om de termijn tussen de basisvaccinatie en de boosterprik in te korten tot vier maanden. Dat maakte de Franse premier Jean Castex vrijdag bekend. Ook de regels rond het coronacertificaat zullen worden aangescherpt. De boosterprik wordt vanaf eind januari verplicht voor zorgpersoneel en de brandweer, kondigt de Franse gezondheidsminister zaterdag aan.

18 december