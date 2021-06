Kind van 2 jaar overleden in Frankrijk door panne bij Orange: “Ernstig en onaanvaardbaar”

De Franse autoriteiten zeggen zeer bezorgd te zijn over de mogelijke menselijke tol na de storing bij Orange die er gisterenavond voor zorgde dat de noodnummers moeilijk bereikbaar waren. Mogelijk heeft de panne aan minstens drie mensen het leven gekost. Exploitant Orange heeft ondertussen zijn diepe verontschuldigingen aangeboden. Het Franse parket is een onderzoek gestart. Tijdens de panne is een kind van twee jaar oud overleden.

Het uitvallen van apparatuur heeft gisterenmiddag tot middernacht de toegang tot alarmnummers en vaste lijnen ernstig belemmerd. Veel hulpdiensten in heel Frankrijk waren hierdoor moeilijk bereikbaar. “Het is nog te vroeg om een oordeel te vellen, maar uiteraard zijn we zeer bezorgd”, zei de Franse president Emmanuel Macron tijdens een reis naar het departement Lot.

Tijdens de panne is een kind van twee jaar oud thuis overleden in het westen van Frankrijk. Volgens het hoofd van de lokale gezondheidsautoriteiten had de moeder al een uur lang tevergeefs geprobeerd om de hulpdiensten te bereiken. Een medewerker van de noodcentrale probeerde de moeder nog te adviseren over de eerste hulp van het kind bij een hartstilstand. Om 9.25 uur werd uiteindelijk het overlijden vastgesteld.

Onderhoudsprobleem

Volgens minister van Volksgezondheid Olivier Veran blijft de situatie in een tiental regio’s onstabiel. Stephane Richard, CEO van Orange, spreekt dat tegen. “De situatie is onder controle nu. Er zijn een aantal zeer beperkte verstoringen geweest tijdens de ochtend, maar op dit moment functioneren alle alarmnummers normaal,” verklaarde hij op de zender TF1.

Een ingewijde liet weten dat inmiddels duidelijk is dat de storing niet het gevolg was van een hackaanval. Volgens minister Véran was de storing te wijten aan een onderhoudsprobleem.

Het parket van Vannes gaat een onderzoek openen naar de dood van een man van 63. De man overleed aan een hartstilstand, mogelijk ging er kostbare tijd verloren door de stroomstoring. “Ik open dit onderzoek om de doodsoorzaak te achterhalen”, zei de procureur van Vannes, François Touron.

Er vonden nog zeker twee andere incidenten plaats waarbij mensen met cardiovasculaire aandoeningen de callcenters van de politie, brandweer en ambulancediensten in het land moeilijk konden verwittigen.

Excuses

“Ik kan niet zeggen of de tijd voor aankomst van de hulp bijzonder lang was en of dit te wijten was aan de moeilijke bereikbaarheid van de nummers, maar het feit is dat mensen verschillende keren hebben geprobeerd en niet meteen een telefonist aan de lijn kregen”, stelde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin, die de storing “ernstig en onaanvaardbaar” noemde.

De Franse regering heeft het hoofd van telecomoperator Orange opgeroepen om verantwoording af te leggen. De operator heeft inmiddels excuses aangeboden. Ook operatoren Bouygues Telecom en Altice hebben storingen gemeld.