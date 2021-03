Kind sterft na val van loopband in VS

In de Verenigde Staten is een kind om het leven gekomen na een val van een loopband. De sporen op zijn rug en hoofd laten geen ruimte voor twijfel. Het Amerikaanse bedrijf Peloton reageert geschokt en adviseert ouders om kinderen weg te houden van de toestellen. In de handleiding wordt daar al voor gewaarschuwd. Een Amerikaanse toezichthouder op consumentenproducten onderzoekt de zaak verder.

In een schriftelijke verklaring die gisteren naar duizenden klanten verstuurd werd, geeft CEO John Foley toe dat de Tread Plus aan de basis ligt van het ongeval. Dat is een hoogtechnologische loopband waar het grote scherm het verschil maakt. Sporters kunnen zo toegang krijgen tot trainingen en online sessies.

Peloton weigert details te verstrekken over het ongeval en benadrukt dat het om een zeldzaam incident gaat. Bloomberg heeft echter wel weet van een tweede voorval. Daarbij raakte een driejarige jongen zwaargewond aan het hoofd, nadat hij vast kwam te zitten onder de loopband. Het slachtoffer zal volledig herstellen.

Schok en verdriet

De vraag dringt zich nu op of de producten van Peloton veilig genoeg zijn. Volgens directeur Foley mankeert er niets aan de loopbanden, maar moeten kinderen uit voorzorg wel uit de buurt van de toestellen blijven. “We ontwerpen en bouwen al onze producten met het oog op veiligheid”, klonk het in zijn brief. “Om ervoor te zorgen dat u en uw gezinsleden veilig blijven, hebben we uw hulp nodig. Houd kinderen en huisdieren te allen tijde uit de buurt van onze fitnessapparatuur. Controleer ook of de ruimte rondom het apparaat vrij is vooraleer u met een training begint.”

Peloton is “uit respect voor de nabestaanden” niet van plan om nog verder aandacht aan het drama te besteden. “Woorden schieten tekort om de schok en ons verdriet uit te drukken. Ons hart gaat uit naar de betrokken familie”, aldus de CEO.

Spoeddienst druk gesolliciteerd

Vorig jaar moesten in de Verenigde Staten naar schatting 22.500 mensen naar de spoeddienst na een ongeval met een loopband. Tweeduizend onder hen waren jonger dan acht jaar, weet de BBC. Tussen 2018 en 2020 zijn er in die context bijna twintig overlijdens opgetekend. Eén van de slachtoffers was amper vijf jaar oud.

Het is overigens niet voor het eerst dat Peloton in het nieuws komt vanwege technische mankementen. In oktober 2020 werden 27.000 hometrainers teruggehaald omdat er tijdens het gebruik pedalen afbraken. De Amerikaanse toezichthouder ontving zestien meldingen van gebruikers die gewond raakten aan hun been. Vijf onder hen hadden dringend medische zorg nodig, zoals hechtingen aan het onderbeen.