Kind sterft na brand in Grieks vluchtelingenkamp

Schrijnen­de beelden van vluchtelin­gen­kamp op Lesbos: wankele tentjes moeten storm trotseren

10 februari Op Twitter circuleren schrijnende beelden van het vluchtelingenkamp Kara Tepe op het Griekse eiland Lesbos. Zo is te zien hoe wankele tentjes de helse weersomstandigheden moeten trotseren. Het vluchtelingenkamp kwam al eerder in het nieuws omdat de omstandigheden er nog slechter zouden zijn dan die in het kamp van Moria, dat in september vorig jaar afbrandde.