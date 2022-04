Kind dat bewusteloos uit de zee werd gered na ongeluk met Japanse rondvaartboot overleden

Europees Commissie­voor­zit­ter Von der Leyen op bezoek in India

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is zondag aangekomen in India voor een tweedaags bezoek. Samenwerking op vlak van handel en technologie en klimaat zijn de belangrijkste thema’s voor de Duitse, die met haar gesprekspartners in New Delhi ook de Indiase neutraliteit in de oorlog in Oekraïne wil aansnijden.

24 april