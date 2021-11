Kind (8) zesde dodelijke slachtoffer van aanrijding op kerstparade VS

5 doden en meer dan 40 gewonden, onder wie verschil­len­de kinderen, nadat auto inrijdt op Amerikaan­se kerstpara­de

Een automobilist is zondagavond plaatselijke tijd met een SUV ingereden op een kerstoptocht in de Amerikaanse plaats Waukesha in de staat Wisconsin. Daarbij zijn volgens de politie vijf doden en meer dan veertig gewonden gevallen. Volgens ooggetuigen lagen er na de passage van het voertuig tientallen mensen, onder wie kinderen, op de grond. Het is nog niet duidelijk of het om een ongeval of een aanslag gaat. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.

22 november