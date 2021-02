Kind (7) sterft nadat iglo instort in Zwitserland

Extreem winterweer teistert VS, tientallen doden en miljoenen mensen zonder stroom

8:10 In de Verenigde Staten zijn zeker 21 doden gevallen als gevolg van het extreme winterweer dat met name het midden en het zuiden van het land heeft getroffen. Door het extreme weer zitten alleen al in de zuidelijke staat Texas meer dan 4,4 miljoen mensen zonder stroom. In de staten West Virginia, Kentucky, Louisiana en Oklahoma gaat het nog eens om honderdduizenden mensen.