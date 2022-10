Kind (12) vermist na aanvaring tussen snelboot en watertaxi bij Waddeneiland Terschelling, zeker twee mensen zwaargewond

Tientallen volgeladen LNG-tan­kers liggen voor Spaanse kust maar raken hun lading niet kwijt

Terwijl er al maandenlang sprake is van gastekorten, lijkt er nu plots gas in overvloed. Voor de Spaanse kust liggen tientallen volgeladen LNG-tankers, te wachten om hun lading af te zetten. Dat lukt echter niet, waardoor de schepen dreigen te vertrekken om hun gas buiten Europa te lossen. Wat is er aan de hand?

20 oktober