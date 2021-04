Kim Jong-un waarschuwt: “Noord-Korea stevent af op crisis zoals tijdens hongersnood in jaren 90"

In zijn toespraak op een partijcongres leek Kim de situatie te vergelijken met de hongersnood in de jaren 90. Hij riep functionarissen op om zich voor te bereiden op een nieuwe 'arduous march'. Die term gebruiken Noord-Koreaanse functionarissen om te verwijzen naar de hongersnood van 1990, waardoor het land jarenlang afhankelijk was van internationale hulp. Naar schatting zouden in die periode 3 miljoen mensen gestorven zijn.

Eerder deze week zei Kim al dat het land geconfronteerd wordt met de "ergste situatie ooit" en "ongekend talrijke uitdagingen". Het gebeurt niet vaak dat de autoritaire leider zich in het openbaar uitspreekt over de slechte situatie in het land. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen al langer dat de Noord-Koreanen het moeilijk hebben. De ontbering zou vooral groot zijn in steden dicht bij de Chinese grens, waar veel mensen leven van smokkel.

Geen hulp

De speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten in Noord-Korea, Tomás Ojea Quintana, sprak in een rapport over een "ernstige voedselcrisis" die al tot ondervoeding en verhongering heeft geleid. Er zijn al sterfgevallen door verhongering gemeld en steeds meer kinderen en ouderen bedelen omdat hun families hen niet kunnen onderhouden.

Op dit moment is er amper buitenlandse hulp voor de inwoners van Noord-Korea.

Wegens de coronacrisis heeft Noord-Korea zijn grenzen gesloten, waardoor de handel met China, de economische levensader, is gestopt. Dit komt bovenop de bestaande internationale economische sancties vanwege het nucleaire programma van Pyongyang.

Het is onduidelijk of er op dit moment überhaupt hulp het land binnenkomt. Noord-Korea wees aanbiedingen van buitenlandse hulp af en bijna alle diplomaten en hulpverleners, waaronder medewerkers van het Wereldvoedselprogramma van de VN, zijn vertrokken.