Kim Jong-un op weg naar Rusland voor “officieel bezoek” op uitnodiging van Poetin

Gepantserde privétrein

De Zuid-Koreaanse omroep bericht dat het erop lijkt dat Kim in zijn gepantserde privétrein is vertrokken richting de noordoostelijke grens van zijn land, waar Noord-Korea grenst aan Rusland. De Amerikaanse krant ‘The New York Times’ schreef vorige week dat Kim naar de stad Vladivostok reist, maar dat het ook mogelijk is dat de ontmoeting in Moskou plaatsvindt. Volgens het Russische staatspersbureau ‘RIA Novosti’ is Poetin maandag in elk geval gearriveerd in Vladivostok. Hij zou daar een economische conferentie bijwonen.