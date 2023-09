Kim Jong-un op bezoek in Rusland. “Het is de mug die de olifant moet helpen”

Wereldre­cord: elektri­sche auto versnelt in minder dan een seconde van 0 tot 100 km/u

Studenten van twee Zwitserse universiteiten zijn er als eersten in geslaagd een elektrische auto te laten versnellen van 0 naar 100 kilometer per uur in minder dan een seconde. Het wereldrecord is officieel erkend door Guinness World Records.