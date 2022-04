Kim Jong-un: “Noord-Korea gaat kernprogramma versnellen”

Verdachte aanslagen Parijs: “Ik heb slechts één keer valse documenten doorgege­ven”

Op het proces over het Belgische luik van het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs is vandaag Meryem E.B. ondervraagd. De vrouw wordt vervolgd omdat ze voor valse documenten zou hebben gezorgd die de terroristen gebruikten. “Ik heb dat maar één keer gedaan, maar pas achteraf had ik door dat het om valse papieren ging”, zei de vrouw in een warrige verklaring.

25 april