Kim Jong-un heeft weinig vertrouwen in Biden

“Zuid-Afrikaanse variant” van coronavi­rus in Nederland vastge­steld

8 januari De “Zuid-Afrikaanse variant” van het coronavirus is nu ook in Nederland vastgesteld. Een persoon uit de regio Midden- en West-Brabant blijkt de variant te hebben opgelopen. De persoon is op 22 december getest en vandaag blijkt dat het om de nieuwe versie van het virus gaat. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).