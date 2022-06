Kim Jong-un feliciteert koningin Elizabeth II met jubileum

Royalty "Diana was doodsbang van haar schoonmoe­der": hoe twee vrouwen de jaren 80 van Queen Elizabeth kleurden

Het is eenzaam aan de top, klinkt het gezegde. En dus was Queen Elizabeth in de jaren tachtig dolblij toen ook een andere vrouw een toppositie in het Verenigd Koninkrijk te pakken wist te krijgen. Al zaten Margaret Tatcher en haar koningin zelden op één lijn. “Na elke ontmoeting met de Iron Lady had ze een whisky nodig”, klinkt het. Dat drankje zal de Queen ook nodig gehad hebben toen in 1982 een onbekende man haar slaapkamer binnendrong...

