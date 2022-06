Kilometers lang Pools hek op grens met Wit-Rusland klaar

Steeds meer vluchtelin­gen in Europa: aantal asielaan­vra­gen vorig jaar met een derde gestegen

Het aantal asielaanvragen in Europa is sinds vorig jaar opnieuw sterk aan het toenemen. Dat bevestigt het Europese asielagentschap (EUAA) in zijn jaarrapport. Het agentschap noteerde in 2021 zo’n 648.000 aanvragen, een stijging met 33 procent in vergelijking met 2020.

28 juni