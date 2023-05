KIJK. Zuster Wilhelmina is al 4 jaar dood, maar haar lichaam blijkt na opgraving intact: duizenden bedevaarders willen 'mirakelnon' zien

Duizenden bezoekers vanuit de hele VS hopen een glimp op te vangen van zuster Wilhelmina Lancaster. Zij overleed in 2019 op 95-jarige leeftijd en werd dit jaar opgegraven. Opvallend: haar lichaam was nog zo goed als volledig intact. Sommigen spreken van een mirakel en daarom zal zuster Wilhelmina in een glazen kast worden geplaatst zodat bedevaarders het lichaam kunnen bezoeken.

De nonnen deden de bijzonder ontdekking in een landelijk klooster in Missouri toen ze zuster Wilhelmina Lancaster opgroeven om haar lichaam te verplaatsen naar een ander graf. Het was na vier jaar onder de grond nog intact en dat is opmerkelijk. Ze werd immers begraven in een eenvoudig houten kist zonder enige vorm van balseming.

Is het een mirakel?

Rebecca George, antropologe aan de Western Carolina University in North Carolina, zet alvast een kanttekening bij het ‘wonder’. “Elk lichaam ontbindt anders. Ze hebben allemaal hun eigen tempo en afhankelijk van een aantal variabelen is een gebrek aan ontbinding, zelfs jaren later, niet zo zeldzaam.”

Volgens het klooster is er dan ook nood aan een grondig onderzoek voor ze van een mirakel kunnen spreken, maar daar zullen we nog minstens een jaar op moeten wachten. Zo’n een onderzoek kan pas vijf jaar na iemands dood van start gaan en zuster Wilhelmina is nog maar vier jaar overleden.

Volledig scherm Duizenden komen samen om het lichaam van zuster Wilhelmina te bewonderen © Enex