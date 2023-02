KIJK. Zelensky neemt Italiaanse premier Meloni apart nadat ze zich ‘genegeerd’ voelt door Macron en Scholz

Oekraïense president Zelensky ontvangen door koning Filip op paleis in Brussel

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is vandaag ontvangen door koning Filip op het Koninklijk Paleis in Brussel. De ontmoeting stond niet op de agenda en is pas na afloop bekendgemaakt. “Dit was een belangrijk moment voor koning Filip”, reageert Wim Dehandschutter, royalty-expert van VTM NIEUWS. Zelensky is vandaag naar Brussel afgezakt om op de Europese top te pleiten voor meer wapens in de strijd tegen Rusland. Vermoedelijk zal hij zijn oproep voor extra wapens nog eens herhaald hebben bij de koning.

20:12