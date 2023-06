KIJK. Zeiltocht over de oceaan in kleinste zeilbootje ooit eindigt al na enkele uren in tranen: "Het is me niet gelukt”

Amerikaans Congres keurt verhoging schulden­pla­fond goed

Het Amerikaanse Congres is overeengekomen over de verhoging van het schuldenplafond van de overheid. Hierdoor wordt een wanbetaling op het laatste nippertje vermeden. Woensdag keurde het Huis van Afgevaardigden de schuldendeal al goed. Nu de Senaat ook heeft ingestemd, zal een volgende stemming over een verhoging van het schuldenplafond pas weer na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2024 nodig zijn.