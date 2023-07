KIJK. Wit-Russische president spreekt dreigende taal: “Wagner-huurlingen willen Polen binnenvallen”

“Oplichten­de opa” terrori­seert Parijse metrostati­ons: “Hij doet alsof hij net overvallen is om dan zelf iemand te bestelen”

Een oudere persoon in nood helpen: het mag dan wel een reflex zijn die veel mensen hebben, in sommige gevallen is die hulpeloze oudere toch niet zo onschuldig als het lijkt. Zo terroriseert een “oplichtende opa” al een tijdje de Franse hoofdstad Parijs. Op TikTok delen verschillende mensen, vooral jonge vrouwen, dezelfde ervaring: ze werden allemaal bestolen door een man “van in de zestig” die hen om hulp had gevraagd.