KIJK. Wielertoerist filmt hoe hij tot 6 keer toe opzettelijk bijna van de weg gereden wordt door agressieve autobestuurder

Oekraïense miljardair opgepakt in Frankrijk vanwege corruptie

In het Franse skigebied Courchevel, in de zuidoostelijke provincie Savoie, is de steenrijke Oekraïense zakenman en voormalig volksvertegenwoordiger Kostantin Jevago (48) opgepakt. Er loopt een aanvraag tot uitlevering wegens “financiële inbreuken”, bevestigt een gerechtelijke bron aan het Franse persagentschap AFP.

28 december