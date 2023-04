KIJK. Wie heeft nu de grootste? Na Poetin pakt ook Xi Jinping uit met enorme tafel

Grote leiders blijken iets te hebben voor grote tafels. Frans president Emmanuel Macron en Europees Commissievoorzitster Ursula Von der Leyen mogen tijdens hun bezoek aan China plaatsnemen aan een ronde tafel. Eentje die kan tellen, want er is zelfs plaats voor een tuintje in het midden van de tafel. Iets waar de mensen op sociale media graag mee spotten. Zo lachen ze met het feit dat Poetin en Xi Jinping een spelletje aan het spelen zijn om het verst van Macron te kunnen zitten tijdens een ontmoeting. Want ook Poetin heeft dus een enorme tafel om staatshoofden te ontmoeten. Die kreeg de volle laag op sociale media al toen Macron in 2022 aan de overkant van zijn immense tafel moest aanschuiven.