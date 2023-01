KIJK. Was arrestatie van Greta Thunberg in scène gezet? “Agenten treuzelden zo lang omdat ze moesten wachten op politiewagen”

Was de aanhouding van Greta Thunberg naar aanleiding van de bezetting van het Duitse ‘bruinkooldorp’ Lützerath in scène gezet? Op sociale media is de nodige commotie ontstaan nadat een filmpje opdook waarin ze - geflankeerd door twee agenten - grappend en grollend te zien is. Maar er was helemaal niets raars aan de hand, stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. “De politie moest wachten om haar weg te brengen vanwege logistieke redenen.”