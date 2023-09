KIJK. Wagnerhuurling bekent dat hij van Jevgeni Prigozjin persoonlijk opdracht kreeg om vrouwen en kinderen af te maken

Maksim Zelenov (42) is één van de Russische gedetineerden die in Oekraïne gingen vechten in ruil voor strafvermindering. Hij zat vast voor diefstal en moord in een strafkolonie in Irkoetsk en kreeg op 12 november vorig jaar gratie. Vervolgens ging hij met Prigozjin mee naar het front in Loehansk en Donetsk.

“Tijdens mijn verblijf daar van 25 november tot 23 december 2022 was ik ooggetuige van afranselingen, martelingen en executies van Russen door Russen, evenals oorlogsmisdaden en represailles tegen de burgerbevolking van Oekraïne”, staat er in een van zijn bekentenissen te lezen.

Zuivering

Op videobeelden vertelt hij over een “zuivering” in een dorp in de buurt van Soledar, bij Bachmoet. Hij was erbij toen Wagnerstrijders verschillende granaten naar binnen gooiden in een appartementsgebouw, het pand binnendrongen en alle vrouwen en kinderen koelbloedig afmaakten.

Op de vraag wie de opdracht daarvoor gaf, antwoordt hij: “Prigozjin zelf”. “We zijn naar het dorp gegaan en ik heb veel mensen vermoord. In een gebouw van vijf verdiepingen vermoordden we minsten 40 mensen.”

Eenzelfde verhaal bij een andere Wagnerstrijder, Aleksej Tsjernjavski. Ook hij had contact met Prigozjin, die hem zei: “Wees erop voorbereid dat je vrouwen en kinderen zal moeten vermoorden als je huizen binnen gaat”.

“Ongeacht wie, ze moesten allemaal gedood worden omdat ze Oekraïners waren”, aldus Tsjernjavski. “Ze zeiden dat als we steden en dorpen zouden veroveren en huizen zouden binnendringen, dat we vrouwen en kinderen zouden vermoorden. Voor we een pand binnendrongen, moesten we een granaat gooien. Vervolgens moesten we naar binnen gaan en als er nog overlevende vrouwen en kinderen waren, moesten we hen afmaken. Omdat ze Oekraïners waren. We moesten iedereen doden. We zijn van Wagner. We doden iedereen.”

Na de gruwelijke moordpartij vluchtten Zelenov en Tsjernjavski weg. Meer dan acht maanden hielden ze zich verborgen uit angst dat ze opgespoord en geëxecuteerd zouden worden als deserteurs door de Wagnergroep. Tot het nieuws bekendraakte dat Prigozjin was omgekomen bij een vliegtuigcrash.

Daarna namen ze contact op met Gulagu.net om hun verhaal te vertellen. Volgens de organisatie is hun getuigenis “consistent en logisch” en wordt het ondersteund door documenten en getuigenissen van andere Wagnerstrijders. Gulagu.net roept op om ze toe te voegen aan het officiële onderzoek naar de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid die Wagner beging.

