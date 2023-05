KIJK. Wagnerbaas keert zich volledig tegen Russen en prijst “slimme tactiek” van Oekraïners

KIJK. Zag u er vanmorgen ook zo verwilderd uit? Ontwakende witte beer is de nieuwe ster van het internet

Die knorrige blik die waarschuwt: “Laat me nog zeker vijf minuten met rust”. Die ogen scheef op halfzeven. Die woeste, ontembare haren. Deze beer komt... gehavend uit haar slaap. Zwaar nachtje gehad misschien? Of een dut van vier uur die eigenlijk maar een halfuurtje had mogen duren? Hoe dan ook, iederéén is al wel eens opgestaan zoals berin Chada. De verwilderde witte knorpot gaat niet toevallig stevig viraal momenteel.