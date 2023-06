KIJK. Wagen met drie kinderen staat in lichterlaaie terwijl moeder diefstal pleegt in winkel

Russische oppositie­lei­der Alexei Navalny (46) verveelt zich in de cel, en vraagt daarom kangoeroe als huisdier

Alexei Navalny zit opgesloten in het streng bewaakte Russische strafkamp IK-6, zo’n 250 kilometer ten oosten van Moskou. Daar moest in april nog een ambulance langsgaan want volgens ‘The Guardian’ verkeerde de oppositieleider toen in “kritieke toestand”. Ondertussen lijkt hij zich weer beter in zijn vel te voelen, want de gevangenis kreeg enkele grappige verzoeken van Navalny.