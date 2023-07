KIJK. Vrouw gilt van de pijn nadat ze hand in gloeiend hete warmwaterbron dompelt: “Daar gaat ze spijt van hebben”

Onder Yellowstone bevindt zich een supervulkaan die de warmwaterbronnen in de regio verwarmt. Sommige warmwaterbronnen in het park bereiken een temperatuur van zo’n 100 graden Celsius. Met de zomervakantie in het vooruitzicht raadt men toeristen dan ook aan om steeds voorzichtig te zijn in de nabijheid van een warmwaterbron en zich niet zomaar in het water te begeven.